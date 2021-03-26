Вакцинация препаратом "Спутник V" в Ливане начнется 30 марта

БЕЙРУТ, 26 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Ливане 30 марта. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф.

"Первые прививки будут сделаны работникам национальной авиакомпании Middle East Airlines. Это произойдет 30 марта в медицинском центре международного аэропорта имени Рафика Харири, вакцинация персонала будет проводиться бесплатно", - сообщил Сарраф, владеющий фармацевтической компанией Pharmaline.

Днем ранее самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов в Бейрут была доставлена первая партия российского препарата. По словам Саррафа, он будет использоваться для вакцинации сотрудников частных предприятий.

В четверг началась регистрация компаний и организаций, которые намерены получить препарат "Спутник V" и вакцинировать свой персонал. Как подчеркнул Сарраф, вакцинация будет проводиться под контролем Минздрава Ливана в клиниках и медицинских центрах.

Председатель Ливано-российского делового совета отметил, что частный медицинский сектор пришел на помощь государству в борьбе с пандемией. "Мы сделали это в ситуации, когда Ливан находится в тяжелом экономическом положении и власти не в состоянии провести вакцинацию всего населения", - заявил он. По словам Саррафа, предпочтение было отдано российскому препарату, учитывая его высокую эффективность, которая достигает 91,6%. "Бизнесмены Ливана испытывают большое доверие к российской медицине", - сказал он.

Минздрав республики одобрил 5 февраля экстренное применение российской вакцины. 26 февраля было объявлено о предоставлении 20 частным фирмам права на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими препараты против коронавируса. По сведениям и. о. министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 13 из них планируют оформить контракты по поставкам российского препарата "Спутник V" и еще семь рассчитывают закупить вакцины китайской корпорации Sinopharm.