Власти Колумбии одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса Janssen

БОГОТА, 26 марта. /ТАСС/. Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения Johnson & Johnson. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Хулио Сесар Алдана.

"Говоря о вакцине компании Janssen, сегодня мы выдали разрешение на ее экстренное использование", - заявил Алдана, выступление которого транслировалось в Twitter администрации президента Колумбии.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 359 942, количество летальных исходов - 62 519. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.