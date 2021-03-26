Курорты Кубани ожидают принять около полумиллиона туристов на майские праздники

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Около полумиллиона туристов ожидают принять курорты Краснодарского края в период майских праздников. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2021 году в первые дни мая ожидаем около 500 тыс. гостей. У нас в целом растет турпоток зимой, а также в весенне-осенний период - сейчас на эти месяцы приходится 40% общего числа отдыхающих. Из исключительно морского курорта Кубань трансформировалась во всесезонный туристический центр", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что традиционно майские праздники для курортов региона- это период пиковой нагрузки и "генеральная репетиция перед летним сезоном".

Также губернатор уточнил, что из 200 санаториев в крае 140 работают круглогодично. Летом они загружены практически полностью, весной и летом - в среднем на 70%. Глава региона отметил, что наибольшей популярностью в регионе пользуются гостиницы, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Сейчас в Краснодарском крае работает 76 таких отелей, они расположены в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах. Кроме того, в Краснодарском крае развиты познавательный туризм, гастрономические и винные туры.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.