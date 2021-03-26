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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о принципах работы вакцины "ЭпиВакКорона"

В ведомстве сообщили, что препарат формирует три линии иммунной защиты

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вакцина "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты, об этом в пятницу сообщается на официальном сайте ведомства.

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Так, первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка, и препятствующие взаимодействию с клеточным рецептором.

Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя при этом проникновение вируса в клетку. В случае проникновения вируса, срабатывает третья линия защиты.

Под влиянием антител, которые распознают вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация многих других клеток иммунной системы: макрофагов, нейтрофилов, натуральных киллеров (НK-клеток), а также активация белков системы комплемента.

Также уточняется, что, помимо гуморального иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ, в результате чего гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки.

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