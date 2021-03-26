Российская компания создаст цифровые двойники исторических объектов Сирии

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Российская компания "Геоскан" совместно с историческими институтами намерена провести работу по оцифровке копий объектов культурного наследия Сирии. Работы возобновят в этом году, если позволит обстановка в регионе, сообщил ТАСС руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК "Геоскан" Олег Горбунов в кулуарах технофорума "От Винта!", который проходит в Краснодаре.

"Совместно с историческими институтами собираемся продолжить работу в этом регионе. Есть ряд интересных объектов, к примеру, Дамасская крепость. То есть [работа] будет распространяться и на сохранение культурного наследия. Обстановка в регионе не самая простая, нужно спланировать работы, возможно, что в этом году уже продолжатся", - сказал Горбунов.

На сегодняшний день, по его словам, отсняты основные объекты, в том числе в Пальмире, которые представляют историческую ценность. Но специалисты не исключают вероятности повторной съемки для дальнейшего масштабирования проекта и расширения его на ближайшие объекты исторического наследия Сирии.

Цитадель Дамаска - одна из самых древних сохранившихся на Ближнем Востоке крепостей, строительство которой началось еще при римском императоре Диоклетиане (III-IV вв). Военное значение она стала терять лишь в XIX веке. До 1986 года использовалась как тюрьма и казармы, затем началась ее реставрация.

После того, как террористы разрушили часть важных исторических объектов Сирии, российское культурное сообщество активно включилось в восстановление памятников государства, в том числе оцифровку Пальмиры.

О фестивале

"Технофорум "От Винта!" проходит в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".