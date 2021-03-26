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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не признает вину по делу об участии в несогласованной акции

В отношении Ройзмана возбуждены два административных дела об участии в митингах 23 и 31 января
Евгений Ройзман (слева) в Октябрьском районном суде Донат Сорокин/ТАС
Описание
Евгений Ройзман (слева) в Октябрьском районном суде
© Донат Сорокин/ТАС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ходе заседания суда по административному делу о его участии в несанкционированной акции 23 января заявил, что не признает вину, передает корреспондент ТАСС из зала Октябрьского районного суда города.

"Конечно, я вину не признаю", - сказал Ройзман.

В отношении Ройзмана возбуждены два дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга"). Ройзман уточнял ТАСС, что уведомлен о двух административных делах об участии в несогласованных митингах 23 и 31 января.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 гг., затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

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