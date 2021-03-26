Путин поручил подумать о дополнительной поддержке родителей-одиночек

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ. Этот вопрос должен быть проработан совместно с Госдумой и властями регионов.

Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.

В ходе встречи парламентариев с главой государства 17 февраля лидер фракции справороссов Сергей Миронов упомянул о проблеме невыплаты алиментов и предложил в таких случаях выплачивать положенные на ребенка деньги из федерального бюджета, а затем государству самому взыскивать их с должника. Путин в ответ заметил, что правительство изучало этот вопрос, однако у ряда экспертов есть опасение, что в этом случае те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Тем не менее, как отметил тогда президент, этот вопрос не снят с повестки дня и изучается на экспертном уровне в кабмине.