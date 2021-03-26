Контрольные работы для 9-х классов вместо ОГЭ по выбору пройдут 18-21 мая

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Контрольные работы для девятиклассников вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору состоятся 18-21 мая, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

"Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что резервные сроки проведения контрольных не предусмотрены. Работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Отмечается, что школьники напишут контрольную по одному предмету по своему выбору, выполнение работ по нескольким предметам не предусматривается. Заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного предмета нужно подать в своей школе до 30 апреля 2021 года включительно. До конца срока подачи можно изменить выбранный ранее предмет. Лица с ограничениями по здоровью принимают участие в контрольной по своему желанию, сообщили в пресс-службе.

Задания контрольных будут составлены на основе ОГЭ 2021 года. "Результат контрольной работы не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал", - сообщили в пресс-службе. В Рособрнадзоре добавили, что ведомство направило в регионы письмо, разъясняющее особенности проведения контрольных работ.

Проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020-2021 учебном году отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников пройдут контрольные работы.