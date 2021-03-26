Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за участие в несогласованных акциях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в несанкционированной акции 23 января, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и <...> подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сказал судья.

Бывший мэр Екатеринбурга планирует обжаловать решение суда. "Обжаловать мы будем. После того, как мы во вторник получим копию решения целиком с мотивировочной частью, я подам в Свердловский областной суд, который назначит новое заседание", - сказала ТАСС представитель защиты Ройзмана Юлия Федотова, добавив, что они готовы дойти с апелляционными жалобами до Европейского суда по правам человека. Сам бывший градоначальник на заседании суда свою вину не признал.

Аналогичное решение суд позднее принял по делу об участии Ройзмана в еще одной несанкционированной акции, которая прошла 31 января. Экс-мэру также назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

В отношении Ройзмана возбуждены два дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга"). Ройзман уточнял ТАСС, что уведомлен о двух административных делах за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

В новость были внесены изменения (11:02 мск) - добавлена информация о решении по второму делу об участии Ройзмана в несогласованных акциях.