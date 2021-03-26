Pfizer сообщила о начале испытаний на детях вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях младшего возраста. Об этом в пятницу сообщил телеканал N-tv со ссылкой на представителя Pfizer.

"Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели дозу первым детям-участникам в продолжающемся глобальном исследовании фазы 1/2/3" - заявил представитель американской компании. Вместе с тем он добавил, что целью клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины у детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. "Мы гордимся тем, что проводим это столь необходимое исследование для детей и семей, с нетерпением ожидающих возможной вакцинации", - подчеркнул представитель Pfizer.

Ожидается, что в испытаниях примут участие около 4,5 тыс. детей. Pfizer, как указывает телеканал, тестирует три различных дозировки вакцины. Компания рассчитывает, что препарат можно будет использовать в этой возрастной группе с начала следующего года.

Ранее британско-шведская компания AstraZeneca и американская фирма Moderna также приступили к испытаниям вакцин от коронавируса на детях.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.