Кабмин РФ утвердил порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса. Собирать и анализировать такую информацию будут централизованно, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять данные по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора. Согласно документу, результаты расшифровки генома должны быть переданы в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения. Порядок взаимодействия, требования к составу и объему данных утвердит Роспотребнадзор.

"ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор, - указывают в правительстве. - На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий".

Мутации новой коронавирусной инфекции потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни. Оперативный мониторинг изменения инфекции важен для своевременного реагирования, добавили в кабмине.

Ситуация с мутированием штаммов коронавируса

"Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать: массового распространения британских и южноафриканских вирусов в РФ нет", - заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. По словам гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова, в стране "выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углубленного изучения".

В январе Всемирная организация здравоохранения заявила, что возникновение новых штаммов было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.