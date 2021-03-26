{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимирский омбудсмен получила жалобу о состоянии Навального

Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова получила жалобу о состоянии здоровья Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Об этом она сообщила ТАСС в пятницу.

На эту тему

"Сегодня поступило первое обращение от "Комитета за гражданские права". По нему будут сделаны письменные запросы", - сказала она, уточнив, что обращение касается состояния здоровья Навального.

В четверг адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о значительном ухудшении состояния здоровья заключенного. По ее словам, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. В пресс-службе регионального УФСИН ранее предоставили информацию о том, что Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Теги
РоссияВладимирская область
Комиссия не выявила нарушений в оказании медпомощи умершей после операции девочки в Москве
В московском Депздраве пояснили, что сердца после операции носила непредсказуемый характер
Читать полностью