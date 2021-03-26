Владимирский омбудсмен получила жалобу о состоянии Навального

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова получила жалобу о состоянии здоровья Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Об этом она сообщила ТАСС в пятницу.

"Сегодня поступило первое обращение от "Комитета за гражданские права". По нему будут сделаны письменные запросы", - сказала она, уточнив, что обращение касается состояния здоровья Навального.

В четверг адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о значительном ухудшении состояния здоровья заключенного. По ее словам, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. В пресс-службе регионального УФСИН ранее предоставили информацию о том, что Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.