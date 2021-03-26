Российские ученые открыли новый подвид лемминга на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 26 марта. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) открыли на Новой Земле новый подвид лемминга. Как рассказал ТАСС директор ФИЦКИА Иван Болотов, данные оказались неожиданными, находку сделали, расшифровав генотип животного.

"Это была неожиданная новость. Это новый подвид, обособленный подвид норвежского лемминга. Мы его описали, назвали в честь Юрия Ивановича Чернова - академика Российской академии наук, исследователя Арктики, известного ученого, зоолога, который, к сожалению, ушел из жизни в 2012 году", - рассказал Болотов.

Как рассказал ТАСС младший научный сотрудник Российского музея центров биоразнообразия ФИЦКИА Виталий Спицын, ранее считалось, что на Новой Земле обитают два вида леммингов: сибирский (Lemmus sibiricus) и копытный (Dicrostonyx torquatus). Результаты исследований стали еще более неожиданными, т.к. тот лемминг, который считался сибирским, оказался подвидом норвежского. "Мы отсеквенировали леммингов из рода Lemmus, и оказалось, что на Новой Земле обитает не Lemmus sibiricus, как считалось ранее, а норвежский лемминг Lemmus lemmus, хотя внешне на него он совсем не похож. У него нет крупных черных пятен на затылке и ярко-оранжевой окраски. Тем не менее, это оказался норвежский лемминг, но его генетическая линия, которая уже ушла на уровень подвида, - пояснил зоолог. - Описать новый подвид млекопитающего в Арктике, где млекопитающих в принципе немного - это действительно сенсация. Мы не ожидали, что так получится".

Животные были обнаружены в ходе экспедиций в район полярной станции "Малые Кармакулы" и в губе Безымянная на западном побережье Южного острова Новой Земли.

Неожиданный родственник

Ранее считалось, что норвежские лемминги обитают исключительно на Кольском полуострове и в Скандинавии. У них очень характерная броская окраска: зверьки ярко-рыжие с черными пятнами. Ученые считают, что она может быть как отпугивающей хищников, так и покровительственной, особенно в осеннее время, когда на Кольском полуострове опадают желтые листья, а между ними видны темные просветы камня и почвы. Новоземельские животные имеют достаточно блеклую окраску, лишь задняя часть тела слегка рыжеватая. "И, если мы теперь знаем, что две популяции разошлись примерно 90 тысяч лет назад, получается, что за 90 тысяч лет сформировалась эта яркая окраска кольского лемминга, - отметил Болотов. - Это очень интересно с точки зрения эволюции, что естественный отбор может очень быстро сработать и формировать уже на генетическом уровне закрепленную яркую окраску менее чем за сто тысяч лет - это фантастика".

Лемминг на Новой Земле крупнее своего материкового норвежского родственника. Это еще одна причина, почему его считали сибирским - он примерно такого же размера. "Лемминг, который живет на Новой Земле, крупнее того, который живет на Кольском полуострове. Это укладывается в общее правило Бергмана, что те животные, которые обитают севернее и восточнее, то есть в более суровых условиях, крупнее, чем их родственники, живущие на более теплых южных территориях", - пояснил Спицын.

По словам ученого, численность нового подвида лемминга на Новой Земле неизвестна, потенциально популяция уязвима. Для леммингов вообще характерны резкие вспышки численности, которые сменяются резким спадом. "Если вдруг будет депрессия и численность лемминга сильно снизится, важно, чтобы он где-то сохранился до следующей вспышки. Если он в эту депрессию полностью вымрет, то мы потеряем этот уникальный подвид", - добавил зоолог.

Парк плейстоценового периода

По словам Болотова, эта находка говорит в пользу того, что во время последнего оледенения на Новой Земле не было сплошного ледника. Ранее считалось, что 18-20 тысяч лет назад архипелаг, как и север Европы покрывал ледяной щит, и лишь после завершения оледенения острова вновь заселили растения и животные. Но есть уже по крайней мере три находки, которые показывают, что на Новой Земле были так называемые рефугиумы - участки, где группы видов пережили неблагоприятный для них период геологического времени.

Ранее ученые описали эндемичный вид новоземельского шмеля "бомбус гляциалис" и новоземельского арктического гольца. "Получается, что на архипелаге не было сплошного покровного оледенения в валдайский период. Когда на территории Северо-Запада Европы был сплошной ледник, то до Новой Земли он, получается, не доходил. Новая Земля в период последнего оледенения была с участками экосистем, которые были в нормальном состоянии: цвели растения, летали шмели, жили лемминги. И получается, что Новая Земля может рассматриваться как такой парк плейстоценового периода, потому что там живет эндемичный лемминг, живет особенный шмель ледниковый, там в озерах живет арктический голец - особая популяция генетически изолированная", - сказал директор ФИЦКИА.

Как отмечают ученые, возможно обнаружение и других эндемичных популяций на Новой Земле. Сейчас идет изучение генотипа копытного лемминга, обитающего на архипелаге. "Однозначно могут быть новые находки, - добавил Спицын. - Если продолжить исследования, было бы интересно получить ДНК других животных: мелких перепончатокрылых, ручейников, возможно, там тоже окажется что-то эндемичное и интересное".