Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,94

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу незначительно вырос и составил 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших показатель превысил единицу - в Воронежской области, где он увеличился до 1,02.

В остальных регионах коэффициент ниже. В Красноярском крае и Ростовской области он равен 0,99, в Иркутской области - 0,96, в Нижегородской - 0,95, в Архангельской - 0,94. В Москве показатель составил 0,92, в Санкт-Петербурге и Свердловской области - 0,9, а в Подмосковье он снизился до 0,84, что стало для региона минимумом с 13 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.