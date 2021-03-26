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Пандемия COVID-19

Минздрав ФРГ утвердил обязательные тесты на коронавирус для прилетающих в страну

Такая мера вступает в силу с 29 марта

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Власти Германии вводят с 29 марта обязательное требование отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

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"Распоряжение подписано, оно вступает в силу в ночь на понедельник", - сказал он.

Перед отлетом в Германию авиапассажиры будут обязаны предъявить перевозчику отрицательный результат теста, без него не пустят на борт. Правило будет действовать как минимум до 12 мая.

До сих пор обязательно предъявлять отрицательный тест нужно было авиапассажирам, прибывающим из стран и регионов, которые власти ФРГ объявили зоной повышенного риска из-за распространения там коронавируса.

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