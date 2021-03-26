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Пандемия COVID-19

Премьер Венгрии сообщил, что в стране начнут прививать от коронавируса беременных

Они получат вакцины Pfizer и BioNTech, а также Moderna

ВЕНА, 26 марта. /ТАСС/. Венгерские власти не собираются ослаблять карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации и начнут прививать от коронавируса беременных женщин. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, приведя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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По словам Орбана, беременных начнут прививать вакцинами американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna. Кроме того, правительство продлит карантинные ограничения после 28 марта.

Согласно венгерскому агентству МТИ, в Венгрии за минувшие сутки умерли 275 человек с положительным анализом на коронавирус. Это наивысший ежесуточный прирост за все время пандемии. Общее число жертв возросло до 19 499 человек. Число зараженных увеличилось на 11 265 человек и достигло 614 612.

В Венгрии в марте началась третья волна эпидемии COVID-19. Правительство ужесточило карантин, детские сады и начальные школы закрыты до 7 апреля.

Теги
ВенгрияОрбан, ВикторПандемия COVID-19
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