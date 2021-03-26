Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин хорошо переносит прививку от коронавируса, никаких побочных явлений не было. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Чувствует себя хорошо. Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - сказал представитель Кремля, добавив, что это информация от самого президента. Песков пообещал уточнить, есть ли какие-то ограничения у главы государства по физическим нагрузкам, в том числе по плаванию в бассейне.

Отвечая на вопрос, вакцинировались ли близкие Путина, пресс-секретарь сказал: "Насколько мне известно, да. Они даже раньше [президента] привились, <...> Путин сам об этом говорил". Песков не уточнил, какими именно вакцинами привились дочери главы государства, подчеркнув лишь, что это был отечественный препарат.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. В Кремле не сообщали, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор глава государства. Как пояснял ранее Песков, эта информация не раскрывается сознательно, так как все три российские прививки от коронавируса абсолютно надежны и эффективны. Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах.