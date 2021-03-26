Вакцина "Спутник V" одобрена в Антигуа и Барбуде

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена к применению в Антигуа и Барбуде, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отметил фонд.

Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.