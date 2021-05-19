Правила обязательной эвакуации. Что нового в законе о защите территорий от ЧС

Госдума в первом чтении приняла поправки в законопроект "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Рассказываем об изменениях и как они коснутся обычных граждан.
Угроза чрезвычайной ситуации
Закон расширяет использование обязательной эвакуации. Об эвакуации во время чрезвычайных ситуаций указано в статье 19 закона.
Эту часть авторы предлагают расширить и добавить требование покинуть территорию, на которой "существует угроза возникновения ЧС" или при "получении информации о проведении эвакуационных мероприятий".
Кто может ввести режим ЧС
Сейчас такими полномочиями наделены муниципальные и региональные органы власти. Законопроект предлагает добавить в этот список правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов, муниципалитетов и "организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС".
Система предупреждения
Федеральные органы исполнительной власти обяжут обеспечить МЧС постоянным доступом к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) "в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации".
Организации, должностные лица будут должны предоставлять в органы управления РСЧС сведения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Зачем нужны новые меры
Во время паводков летом 2019 года часть местного населения отказывалась покидать свои дома даже при угрозе затопления. Глава МЧС Евгений Зиничев говорил, что спасатели были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику и плавсредства, хотя они были нужны в других местах.
На тот момент принудительную эвакуацию можно было провести только при введении режима чрезвычайного положения или на время проведения контртеррористической операции.