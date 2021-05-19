Правила обязательной эвакуации. Что нового в законе о защите территорий от ЧС

Во время паводков летом 2019 года часть местного населения отказывалась покидать свои дома даже при угрозе затопления. Глава МЧС Евгений Зиничев говорил, что спасатели были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику и плавсредства, хотя они были нужны в других местах.

На тот момент принудительную эвакуацию можно было провести только при введении режима чрезвычайного положения или на время проведения контртеррористической операции.