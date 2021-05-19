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Правила обязательной эвакуации.
Правила обязательной эвакуации.
Правила обязательной эвакуации.
Правила обязательной эвакуации.
Правила обязательной эвакуации.

Правила обязательной эвакуации. Что нового в законе о защите территорий от ЧС

© Александр Музыка/ТАСС

Госдума в первом чтении приняла поправки в законопроект "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Рассказываем об изменениях и как они коснутся обычных граждан.

Угроза чрезвычайной ситуации

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Закон расширяет использование обязательной эвакуации. Об эвакуации во время чрезвычайных ситуаций указано в статье 19 закона.  

Эту часть авторы предлагают расширить и добавить требование покинуть территорию, на которой "существует угроза возникновения ЧС" или при "получении информации о проведении эвакуационных мероприятий".

 

Кто может ввести режим ЧС

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Сейчас такими полномочиями наделены муниципальные и региональные органы власти. Законопроект предлагает добавить в этот список правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов, муниципалитетов и "организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС".

 

Система предупреждения

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Федеральные органы исполнительной власти обяжут обеспечить МЧС постоянным доступом к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) "в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации".

Организации, должностные лица будут должны предоставлять в органы управления РСЧС сведения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 

Зачем нужны новые меры

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Во время паводков летом 2019 года часть местного населения отказывалась покидать свои дома даже при угрозе затопления. Глава МЧС Евгений Зиничев говорил, что спасатели были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику и плавсредства, хотя они были нужны в других местах. 

На тот момент принудительную эвакуацию можно было провести только при введении режима чрезвычайного положения или на время проведения контртеррористической операции. 

 

 

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