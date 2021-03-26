Парк "Остров мечты" проведет всероссийский конкурс детского рисунка

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский парк "Остров мечты" в пятницу начинает всероссийский конкурс детского рисунка "Нарисуй мечту". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"С 26 марта по 27 апреля 2021 года в крупнейшем в Европе крытом тематическом парке пройдет конкурс для детей от 6 до 12 лет "Нарисуй мечту". По его итогам будет открыта одноименная выставка, увидеть которую можно будет на медиафасадах "Острова мечты", - сказали в пресс-службе.

Для участия необходимо изобразить реальное или воображаемое посещение "Острова мечты", наполненное большими положительными эмоциями. А 27 апреля на официальной странице проекта в Instagram будут подведены итоги и объявлены имена трех победителей.

Конкурсант, занявший первое место, получит денежную сумму в размере 100 тыс. рублей и четыре билета в тематический парк. Участнику, который займет второе место, будет вручена денежная сумма в размере 50 тыс. рублей и четыре билета в тематический парк, а за третье место призом станут четыре билета в тематический парк.

"Все конкурсные работы превратятся в красочную выставку "Нарисуй мечту" и украсят медиафасады "Острова Мечты. Выставка продлится до конца мая", - добавили в пресс-службе.

На территории парка расположено девять сказочных миров, более 20 аттракционов, гостей также ждут яркие шоу-программы, интерактивные развлечения, тематические кафе и магазины. Также на "Острове Мечты" есть накрытое семью стеклянными куполами пространство городского променада с магазинами, ресторанами, кафе, концертным залом и кинотеатром.