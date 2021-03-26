Песков считает позитивным, что пример Путина помогает популяризировать российские бренды

21 марта пресс-служба Кремля распространила фото- и видеоматериалы о поездке Путина вместе с министром обороны Сергеем Шойгу на отдых в сибирскую тайгу. Оба путешественника были запечатлены в костюмах-дубленках. В беседе с журналистами в пятницу Пескову задали вопрос о публикациях, утверждающих, что эта модель была разработана в петербургском ателье, и спрос на нее после этого вырос. "Я, к сожалению, не смогу ничего рассказать про дубленку. Я не знаю, где она была приобретена", - объяснил пресс-секретарь.

"Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать, там очень холодно", - заметил Песков.

"Пример президента в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, это позитивно, мы считаем", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. "Но что это за марка, я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента", - повторил Песков.