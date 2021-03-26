В Петербурге в "Час Земли" отключат подсветку более 40 исторических объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Подсветку более 40 известных исторических объектов - зданий и мостов - в центре Санкт-Петербурга отключат во время международной экологической акции "Час Земли" 27 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Роман Волковский в региональном пресс-центре ТАСС в пятницу.

"27 марта в "Час Земли" в Петербурге отключат подсветку более 40 знаковых сооружений. Цель этой акции заключается не столько в экономии электроэнергии путем ее отключения, сколько в привлечении внимания к вопросам необходимости ответственного подхода к ресурсам нашей планеты и к природе. В РФ акция пройдет уже в 13-й раз и в этом году будет посвящена теме открытости экологической информации", - сказал Волковский.

Отключение освещения произойдет в 20:30, без света останутся такие объекты, как Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты.

По словам Волковского, в этом году акция "Час Земли" в Петербурге пройдет под слоганом #откройся. С 11 марта в соцсетях проходят различные онлайн-мероприятия, посвященные проблеме энергосбережения: фотоконкурсы, литературные вечера, онлайн-квизы. В субботу в молодежном пространстве "Легко" в течение часа, когда будет отключен свет, участников и гостей акции ждет шоу с использованием лазерных, огненных и световых спецэффектов. Также на территории "Легко" установили контейнеры по раздельному сбору мусора и пункт приема использованных батареек от партнеров акции - экологического движения "Раздельный сбор".

"Мы отключаем около 40 объектов, общая экономия - около 1 МВт, несколько десятков тысяч рублей. Если говорить про энергосбережение - это небольшая цифра. Однако это важно в части популяризации. Например, в этом году акция расширена. Если ранее в Петербурге участвовали только мы и еще несколько организаций, то сейчас это получило большое развитие, и запланирована большая программа", - отметил на пресс-конференции врио директора Санкт-Петербургского ГБУ "Ленсвет" Сергей Алексеев.

В акции "Час Земли" ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 млрд человек. В тысячах городов по всей планете символически погаснет свет на один час. Кроме того, самые известные архитектурные памятники мира погасят свою подсветку, чтобы выразить неравнодушие к будущему планеты.