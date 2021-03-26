Швейцария сообщила о 37 умерших после прививок от коронавируса

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило 460 уведомления о "предположительно нежелательных последствиях" после прививок от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech, и 393 подобных уведомления, касающихся вакцинации препаратом компании Moderna. Всего было зарегистрировано 37 летальных исходов после вакцинации, говорится в сообщении этого агентства, опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии.

"В 37 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных по прошествии более или менее длительного времени [после вакцинации]", - констатировали в Swissmedic. В ведомстве отметили, что по состоянию на 23 марта были изучены 862 уведомления о "предположительно нежелательных последствиях вакцин против COVID-19 в Швейцарии, при этом 460 касались вакцины Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech, а 393 - вакцины Moderna". В девяти уведомлениях отсутствовали данные о том, какая вакцина применялась. К "серьезным" специалисты отнесли 263 сообщения о нежелательных последствиях прививок. Речь шла, в частности, о повышении температуры (38 уведомлений), трудностях с дыханием (25), головной боли или мигрени (17), тошноте (12), анафилактических реакциях (9).

В отношении 37 летальных исходов, зафиксированных после прививок, в Swissmedic пояснили, что средний возраст умерших составляет 84 года, и "в большинстве случаев" эти люди имели серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты считают, что их смерть стала следствием имевшихся у них заболеваний. "Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти является вакцина", - говорится в сообщении агентства.

Швейцария переживает сейчас новую вторую волну эпидемии. По состоянию на 25 марта было выявлено 590 164 заразившихся, умер 9 621 пациент. После пиковых значений 4 и 5 ноября прошлого года, когда за один день фиксировалось более 10 тыс. заражений, заболеваемость упала к середине февраля до чуть более тысячи заболевших в день. Однако в последние недели наблюдается рост числа заразившихся: в минувшую среду впервые с 22 января число новых случаев COVID-19, зарегистрированных за одни сутки, превысило 2 тыс.

С 23 декабря прошлого года в стране проводится вакцинация населения. Разрешено применение трех вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna и - с 22 марта Janssen. На настоящий момент сделано "около 1,25 млн прививок", по данным федерального управления здравоохранения. При этом "примерно 460 тыс. человек получили две дозы".