Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на жалобу жены Навального

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен реагировать на обращение жены осужденного Алексея Навального Юлии, которое она разместила в своем Instagram. Однако, по его словам, соответствующая информация отражена в информационных дайджестах Кремля.

"Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации и, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ, но еще раз повторяю, сейчас в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", - сказал Песков.

При этом, комментируя условия содержания Навального, Песков провел параллели с иностранными учреждениями пенитенциарной системы. "Наши дипломаты на постоянной основе защищают интересы российских граждан, которые осуждены в других странах. <…> Кто-то из них осужден беспричинно и с нашей точки зрения незаконно. Кто-то из них осужден за преступления в той или иной сфере и они признали свои преступления. Но они не перестают быть российскими гражданами и их интересы продолжают защищать наши консульские учреждения, посольства", - отметил он. Песков подчеркнул, что "различные проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую более связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями".

Вопросы содержания осужденных в РФ "относятся к системе поддержания дисциплины и порядка в исправительных учреждениях и это не дело администрации президента каким-то образом это комментировать", - добавил он.

Дело Навального

Как сообщила ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на ногу, которая болит и частично потеряла чувствительность.

В четверг в пресс-службе регионального УФСИН также сообщили, что накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, ему предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.