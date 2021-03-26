{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президента Индии госпитализировали

Рам Натх Ковинд почувствовал дискомфорт в области груди

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Индии Рам Натх Ковинд доставлен в пятницу в госпиталь в Нью-Дели после того, как почувствовал дискомфорт в области груди. Об этом сообщило государственное информационное агентство PTI.

"Президент Индии прибыл в армейский госпиталь Research and Referral, после того как этим утром почувствовал дискомфорт в области груди. Он проходит обычную проверку и находится под наблюдением", - приводит агентство заявление медицинского учреждения. "Его состояние стабильно", - указывается в заявлении. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в этом месяце Ковинд получил первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции.

Теги
Индия
Гинцбург: случаи заражения коронавирусом у получивших две дозы "Спутника V" единичны
Эти случаи заражения фиксировались в течение трех недель после второй прививки, рассказал глава Центра им. Гамалеи
Гинцбург: случаи заражения коронавирусом у получивших две дозы "Спутника V" единичны
Читать полностью