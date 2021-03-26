На Ставрополье воспитатель детского сада избила ребенка за отказ ложиться спать

СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи инициировали проверку информации об избиении ребенка в детском саду города Георгиевска на Ставрополье, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что данные об избиении уже подтверждены.

"Пресс-служба следственного управления выявила видео, на котором женщина сообщает об избиении ее сына воспитателем в детском саду в Георгиевске. Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

По факту происшествия также начата прокурорская проверка. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, жалоба матери одного из воспитанников детского сада №40 города Георгиевска появилась в интернете 25 марта. По сообщению главы региона, воспитательница подняла руку на ребенка из-за того, что мальчик отказывался от дневного сна.

"Служебная проверка по этому инциденту уже проведена. К сожалению, факты подтвердились. Воспитательница уволена. Это правильно. Если человек позволяет себе распускать руки, работать с детьми он не должен", - написал Владимиров в пятницу на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что в учреждении проведут комплексную проверку представители Минобразования края.