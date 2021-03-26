Ректор Сколтеха считает, что распределение после вузов можно вернуть

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Систему распределения выпускников университетов РФ, которые обучались за счет бюджета, можно вернуть, но на определенных условиях, например, при серьезном повышении качества преподавания в вузах. Такое мнение высказал ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов на технофоруме "От винта!" в пятницу.

"Это возможно [вернуть систему распределения], но не в просто так, а в сочетании с какими-то условиями. Государство должно много дать, и за это потребовать. Сейчас, с тем средним уровнем образования, которое дает государство, там требовать не за что, деньги тратятся небольшие. Но сама по себе идея в каком-то варианте может реализоваться", - сказал Кулешов.

В качестве примера он привел французскую инженерную школу Эколь Политекник. Всем студентам этого заведения предоставляется форма, а также стипендия 1 300 евро.

"После выпуска они должны идти работать на государство по распределению, но если какая-то компания может их выкупить, заплатив государству затраченную на обучение человека сумму, она его выкупает. И вот вам результат: 25% выпускников работают на государство, а 75% - такие вот "откупники", - добавил ректор Сколтеха.

"Технофорум "От Винта!" проходит в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".