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Блокировка Суэцкого канала

В управлении Суэцкого канала рассказали о ходе работ по его углублению

Контейнеровоз Ever Given ранее перегородил южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Дноуглубительные работы под носом застрявшего в Суэцком канале судна завершены на 87%. Об этом сообщил в пятницу глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

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"Уровень завершенных дноуглубительных работ по извлечению песка из-под носа судна, осуществляемых при помощи земснаряда "Машхур", достиг 87%, - сказал он. - Средний объем выемки песка приближается к 17 тыс. куб. м песчаной породы". Как пояснил Рабиа, земснаряд начал работы в четверг в 100 м от контейнеровоза.

"Сейчас он находится от него в 15 м, - отметил глава управления. - Проход начался с глубины в полметра, достигнув к настоящему моменту 15 м". По расчетам экспертов, земснаряд может подойти к судну на максимально близкое расстояние в 10 м. "После этого мы не сможем вести дноуглубительные работы и надеемся на естественное сползание породы [из-под дна]", - подчеркнул Рабиа, добавив, что на завершающем этапе вновь будут привлечены буксиры для снятия судна с мели.

Изначально в руководстве канала заявляли, что спасательные мероприятия продлятся два-три дня. По оценкам Shohei Kisen, контейнеровоз может быть снят с мели к вечеру 27 марта по японскому времени, а агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в пятницу о том, восстановление движения на канале продлится минимум до следующей среды.

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