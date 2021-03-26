Проекты Mail.ru Group присоединятся к акции "Час Земли"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Проекты Mail.ru Group - "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дети Mail.ru", "Добро Mail.ru" и DonationAlerts - присоединятся к экологической акции WWF России "Час Земли". Об этом говорится в сообщении компании.

"27 марта во всем мире пройдет акция "Час Земли", в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF России) призывает людей выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. К акции присоединились сервисы Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дети Mail.ru", "Добро Mail.ru" и DonationAlerts подготовили специальные проекты в поддержку акции", - сообщили в пресс-службе.

Соцсеть "ВКонтакте" запустит интерактивный сериал в сервисе "Клипы", зрители которого с 26 марта смогут прожить обычный день вместе с героиней и помочь ей принять правильные решения - сделать что-то полезное для природы или пройти мимо. Также "ВКонтакте" предоставит пользователям возможность пройти тест на экологическую открытость и пообщаться с ботом WWF о проблемах экологии и разумном потреблении. С 15 марта в группе Фонда в "Одноклассниках" можно погрузиться в часовую видеомедитацию с завораживающими видами российских национальных парков и заповедников, снятыми дронами. А плейлист с медитативными треками, созданный специально к "Часу Земли", будет доступен "ВКонтакте".

"В день акции, 27 марта, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" пройдет стрим на тему "Час Земли". В прямом эфире эксперты и гости WWF России обсудят сложившиеся мифы об акции, ответят на вопрос, есть ли от нее польза, выключат свет в прямом эфире, послушают директора WWF России с погасшей Красной площади и расскажут, как поддержать заповедники и национальные парки России. Во время стрима зрители смогут отправить пожертвования в поддержку WWF России, и благодаря сервису DonationAlerts увидеть их прямо на экране трансляции", - добавили в пресс-службе.

Сервис "Добро Mail.ru" проводит сбор помощи для фандрайзингового проекта WWF Россия, целью которого является сбор 800 тыс. рублей для победителей ежегодного Конкурса грантов для заповедников и национальных парков 2021. В конкурсе принимают участие особо охраняемые природные территории России. В предыдущие годы, благодаря грантам, удалось поддержать экологические проекты, созданные для защиты исчезающих животных: сайгаков, зубров, амурского горала и многих других редких животных.