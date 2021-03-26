Четвертый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" начнется 31 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" 31 марта начнут принимать заявки для участия в четвертом сезоне проекта. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета АНО.

"Старт заявочной кампании будет дан в 11:00 по московскому времени 31 марта в рамках онлайн-трансляции презентации-открытия четвертого конкурса "Лидеры России", - сказал Комиссаров.

По его словам, общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". "Отдельными треками станут международное направление и новое направление для студентов от 18 до 25 лет, они будут запущены позднее основного конкурса. В этом году для участия в конкурсе "Лидеры России" можно будет выбрать только один трек", - добавил Комиссаров.

"Второе новшество - изменение формата оценки тестов. В четвертом конкурсе отсев участников будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета - начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года", - уточнил он.

По словам Комиссарова, чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники помимо заполнения анкеты должны записать видеообращение. "В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта", - уточнил он.

Комиссаров также отметил, что программа наставничества в этом сезоне расширится, с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств. "В каждом треке будут свои наставники - эксперты в той области, которой посвящена специализация", - резюмировал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Одобрение президента

"Владимир Владимирович [Путин], уважаемые члены наблюдательного совета, мы хотели бы попросить вашего одобрения на то, чтобы в конце марта, 31 марта, запустить четвертый сезон. <...> Еще мы хотим, если вы поддержите предложение, дать возможность участия в упрощенном варианте для студентов", - сказал Комиссаров.

Он уточнил, что в настоящий момент возможности студентов участвовать в проекте ограничены, так как по общим условиям конкурсанты должны иметь двухлетний опыт управленческой деятельности.

"Конечно, так и надо сделать", - ответил президент РФ.

О конкурсе

Более 660 тыс. человек приняли участие в конкурсе "Лидеры России" за три сезона проекта, рассказал Комиссаров. "За три года более 660 тыс. управленцев приняли участие в конкурсе "Лидеры России", сотни тысяч специалистов получили обратную связь от специалистов высокого класса", - сказал Комиссаров.

По его словам, 270 человек получили высокие назначения - стали губернаторами, мэрами. Лучшие попадают в программу кадрового резерва, называемую "школой губернаторов", которая реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Среди ее выпускников 36 губернаторов и пять федеральных министров, добавил Комиссаров.

Суперфинал третьего сезона "Лидеров России" прошел на базе мастерской управления "Сенеж" в сентябре 2020 года. Заявки подали около 234 тыс. человек. По итогам заключительного этапа победителями проекта стали 106 человек. Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.