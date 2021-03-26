Путин: получение гражданства победителями "России - страны возможностей" можно упростить

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручит проработать упрощение получения гражданства РФ для победителей конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Первое, что нужно сделать, это, конечно, решить эти формальности с видом на жительство, с гражданством", - сказал он, выступая на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Поэтому, скажем, для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей - гражданство. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение", - отметил Путин, обращаясь к участнице конкурса из Латвии, которая подняла соответствующий вопрос.

Президент напомнил, что российские власти уже приняли ряд решений, чтобы облегчить возможность получения вида на жительство и гражданства для тех людей, которые хотят жить в России, особенно для соотечественников. "Ваше предложение лежит как раз в этом мейнстриме, в наших собственных представлениях, где и что нужно делать. Здесь без всякого сомнения я с удовольствием поддержу ваше предложение", - добавил он. Путин подчеркнул, что люди, участвующие в подобных программах и конкурсах, - талантливые. "России такие нужны, надо переманивать таких, как вы. Надо прямо сказать. Чтобы люди могли приезжать сюда, работать и добиваться успеха личного, а значит успеха самой России", - сказал президент, заметив, что в документах подданных царской России никогда не упоминалась национальность, а только вероисповедание.

Говоря о странах Прибалтики, где выходцы из СССР испытывают определенные сложности с гражданством, Путин заметил, что "там, к сожалению, еще много неграждан". "Странная такая ситуация. Мировая практика, да и международное право в этой сфере знает несколько вариантов: граждане, бипатриды и так далее. А здесь в прибалтийских государствах ввели совершенно новое понятие - неграждане. Это нововведение такое в международную практику и в международное право. Ну бог с ним, это отдельная тема", - заключил он.