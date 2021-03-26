SberCloud поможет провести хакатон для российских разработчиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ПАО "Норникель" и организация Russian Hackers проведут онлайн-хакатон для российских разработчиков по поиску решений для оптимизации бизнес-процессов в металлургии. Технологическим партнером хакатона стала компания SberCloud (входит в экосистему "Сбера"), которая предоставит участникам облачную платформу ML Space и вычислительные ресурсы суперкомпьютера "Кристофари", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании SberCloud.

"ПАО "Норникель" и [российская организация, проводящая хакатоны,] Russian Hackers с 16 по 18 апреля проведут онлайн-хакатон, посвященный оптимизации бизнес-процессов в индустрии добычи цветных металлов. <…> Технологическим партнером хакатона выступит компания SberCloud, которая предоставит участникам все необходимое для обучения моделей: ML Space - облачную платформу полного цикла работы с искусственным интеллектом и совместной работы DS-команд, а также инфраструктуру самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари", - говорится в сообщении.

Металлургия представляет собой одну из самых технологически сложных отраслей. В процессе работы объектов отрасли собираются терабайты данных на всех стадиях производства - от добычи сырья на рудниках на Крайнем Севере до сбыта продукции на рынке. Современные технологии обработки этой информации дают возможность повысить производительность фабрик и сделать условия работы сотрудников более комфортными и безопасными.

Для поиска таких методов и технологий "Норникель" проведет 36-часовой онлайн-хакатон. Цель состязания - разработка моделей работы с данными "Норникеля", способными повысить эффективность производственных процессов. К участию в хакатоне приглашаются команды от трех до пяти человек, в которых могут быть представлены разработчики, дата-сайентисты, аналитики, менеджеры и представители других специальностей.

Участникам хакатона предстоит разработать технологии определения по видео скорости потока пены с металлом для оптимизации работы оператора на производстве, а также создать модель, предсказывающую уход сотрудников на больничный. Общий призовой фонд хакатона составит 500 тыс. рублей. Регистрация участников продлится до 14 апреля.