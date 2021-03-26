Путин согласился с идеей создать в конкурсе "Лидеры России" отдельный трек по госслужбе

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с инициативой сформировать в составе конкурса управленцев "Лидеры России" отдельное направление "Государственная и муниципальная служба". Свою позицию глава государства обозначил в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Во время мероприятия к президенту обратился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем "Лидеров России" в 2019 году. Он отметил, что конкурс "открывает большие возможности для участников в части карьерных перспектив". При этом Шалабаев предложил создать в его составе отдельный трек "Государственная и муниципальная служба", что позволило бы формировать качественный кадровый резерв для государственных и муниципальных органов власти с учетом специфики этой сферы.

"Сделаем", - согласился Путин. Он заметил, что в целом в России ведется работа по формированию такого кадрового резерва.

"Мы работаем. Администрация [президента] работает, в правительстве есть соответствующие направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских учебных заведениях, постоянно над этим работают", - пояснил глава государства, добавив, что сейчас в подготовке таких кадров "видимо, не хватает "живинки".