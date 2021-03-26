Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу длиной в год

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил изменить формат популярного у педагогов конкурса "Учитель года" и проводить его в формате реалити-шоу в течение всего года. Об этом он сказал в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года, - сказал он, говоря об этом конкурсе. - Я уже администрации [президента] говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении". По словам главы государства, победители конкурса в его нынешнем виде "один раз, как звезда, свернут и все".

Отвечая на просьбу одного из участников встречи включить в число номинаций конкурса "Учитель будущего", который проводит "Россия - страна возможностей", номинацию для директоров школ и их заместителей, Путин поддержал эту идею. Расспросив автора идеи о школе на Дальнем Востоке, которую тот возглавляет, глава государства заметил, что собеседник у него так ничего и не попросил, похвалив педагога за это. "Молодец Максим, ничего не клянчит, - сказал президент. - Это и привлекает, значит вы самодостаточный человек и руководитель". Тем не менее, он поручил губернатору и министерству просвещения проработать возможность поддержки педагога и его школы.