Путин оценил вклад руководства медицины в более успешную борьбу с COVID-19, чем за рубежом

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Руководство среднего и высшего звена российской медицины хорошо проявило себя в период пандемии, что позволило добиться лучших результатов, чем в некоторых зарубежных развитых странах. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Если бы у нас среди руководства [системы здравоохранения РФ], причем и высшего звена, но главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID-19. И мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет", - сказал Путин.

Это, по его словам, свидетельствует о том, что в целом средний и высокий уровень руководства системы здравоохранения России "отвечает требованиям сегодняшнего дня". Путин в связи с этим поблагодарил не только врачей, которые работали в условиях эпидемии, "но и руководящий состав, потому что от организации работы в высшей степени зависит результат".

Путин при этом согласился, что над саморазвитием, в том числе руководителям в сфере здравоохранения, нужно работать постоянно. "Конечно, все находится в движении, в развитии, и, наверное, где-то чего-то кому-то не хватает", - сказал президент, отметив, что стремление к самосовершенствованию зависит от самих людей, но нужно создать атмосферу, которая подталкивала бы их к такой работе над собой. "Все идет вперед каждый день. Сегодня день прошел - уже немножко отстали, потому что что-то новое появляется", - заметил глава государства.

Таким образом он прокомментировал выступление 30-летнего главврача одного из челябинских медучреждений Дмитрия Прокопьева по теме менеджмента в сфере медицины. Медик также рассказал, что он является финалистом в своей сфере конкурса "Лидеры России", но наставника у него нет, и ему бы хотелось, чтобы эту роль на себя взяла вице-премьер Татьяна Голикова.

"Дима, сразу видно, что вы руководитель новой формации. Если наставником будет у вас Голикова, то карьера у вас пойдет в гору, обеспечена будет", - с улыбкой заметил Путин. Он спросил мнение Голиковой, которая принимала участие в заседании по видеосвязи, однако та сообщила, что как раз на словах Прокопьева про наставника произошел обрыв связи. "Татьяна Алексеевна тоже руководитель новой формации: когда надо - тук, связь выключается", - пошутил президент. Голикова заявила, что с удовольствием согласится на предложение о наставничестве, и добавила, что собирается позвать Прокопьева принять участие в планируемой в ближайшее время встрече с ректорами медицинских вузов.