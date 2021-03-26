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Кризис в Белоруссии

Жителя Петербурга арестовали на девять суток за акцию в поддержку протестов в Белоруссии

Мужчину задержали 23 марта, составив в отношении него протокол за повторное проведение несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил девять суток административного ареста Владимиру Драгуну за несогласованную акцию в городе в поддержку протестующих в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам в картотеке суда, в отношении Драгуна составили протокол за повторное проведение несанкционированной акции. Мужчину задержали во вторник. По словам адвоката Луизы Магомедовой, у Драгуна российское гражданство.

В четверг суд назначил административные аресты на срок от двух до семи суток четверым гражданам Белоруссии - Юлии и Павлу Штанько, Егору Мякинникову и Жанне Галеевой.

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