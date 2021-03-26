Путин рассказал, как латвийские врачи не смогли спасти его бывшего коллегу от COVID-19

"Мы только что говорили про медицину, - отметил глава государства на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" в пятницу. - Просто не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь, он заболел ковидом".

По словам президента, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре нет аппарата МРТ, а имеется только старая техника для проведения рентгенографии, которая не может определить реальный уровень поражения легких. "Лекарств нет, ничего нет. Говорят: "Мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет", - отметил Путин. - Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер".

По словам президента, этот случай говорит об уровне системы здравоохранения в некоторых странах.