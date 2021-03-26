На юго-востоке Петербурга построили стационар для приема плановых и ковидных пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Новый корпус, готовый для приема плановых больных и в случае необходимости пациентов с новой коронавирусной инфекцией, построили на базе больницы №33 в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Стационар может развернуть 400 инфекционных коек, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Новый хирургический корпус больницы - стационар-трансформер. В профильном режиме он рассчитан на 274 койки. Помимо этого, в нем также 30 реанимационных коек и 11 операционных залов разного профиля. При необходимости в течение нескольких дней можно развернуть 400 инфекционных коек, в том числе для лечения коронавируса", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, строительство нового хирургического корпуса больницы № 33 началось в 2013 году. За это время сменилось несколько подрядчиков. Город вынужден был расторгать с ними контракты из-за нарушения сроков. В 2020 году с началом пандемии было принято решение ускорить работы, из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга было выделено 4,4 млрд рублей.

"Колпинцы ждали эту больницу семь лет. Это один из долгостроев, который мы доводили буквально в ручном режиме. Сегодня стационар готов принимать пациентов", - цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова. Как отметили в администрации, с открытием нового корпуса жители района смогут получать специализированную помощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии, раньше такого отделения на территории района не было.

Ранее на базе Госпиталя ветеранов войн также построили новый корпус, который оперативно может трансформироваться в инфекционный. Сейчас он принимает пациентов с коронавирусом. Аналогичный корпус оборудовали на базе больницы Святителя Луки и продолжается строительство такого здания для больницы Святого Георгия. Для пациентов с коронавирусом в городе развернули более 6 тыс. коек.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 391 050 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 342 756 человек, умерли 12 102. За последние сутки в городе выявили 782 случая заражения.