Путин заявил, что на базе "Знания" можно создать образовательную платформу для молодежи

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею открытия платформы для постоянного обучения молодежи на базе общества "Знание". Глава государства полагает, что в этой работе могут принять участие крупные отечественные компании, поскольку они заинтересованы в притоке молодых специалистов.

На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" в пятницу один из участников предложил создать постоянно действующую платформу для обучения и развития молодежи, используя опыт советского просветительского общества "Знание", а также современные технологии.

"Общество "Знание" после развала Советского Союза само развалилось и было реанимировано в Российской Федерации попозже, но, действительно, оно находилось в упадке", - отреагировал Путин. Президент назвал предложенную идею очень хорошей. "Это как раз можно сделать на базе общества "Знание", - полагает глава государства. По его мнению, "нужно использовать современные технологии, чтобы была постоянная платформа, возможности, которые могли бы молодые люди использовать".

"Я просто уверен на 100%, по поводу привлечения крупных компаний предложение совершенно актуально, будет встречено позитивно, потому что знаю, что практически все наши крупные компании находятся в постоянном поиске для себя молодых перспективных специалистов", - отметил Путин. Он полагает, что в целом реализация такой платформы интересна и полезна как для создателей, так и для участников и управленцев.

Президент поручил первому заместителю руководителя своей администрации Сергею Кириенко обсудить эту идею с представителями крупных компаний. "Если нужно, я подключусь с удовольствием", - добавил Путин.