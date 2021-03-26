Путин пообещал поговорить с Золотовым о развитии IT-направления в Росгвардии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым развитие IT-направления в его ведомстве.

Таким образом на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" глава государства отреагировал на выступление финалистки конкурса "Цифровой прорыв", лидера женской команды Пермского военного института Росгвардии Ксении Ивановой. Она рассказала президенту, что на конкурс они представили проект сайта по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Путин поблагодарил девушек за то, что они "занялись такой интересной, сложной и в высшей степени востребованной деятельностью, как помощь людям, которые в этой помощи нуждаются, людям с ограничениями по здоровью". "Вы знаете, мне сейчас в голову какая сентенция пришла: нацгвардия в принципе призвана помогать людям и многое сделала в ходе пандемии, когда обеспечивала различные мероприятия. В этом смысле то, что вам в голову пришла идея поддержать тех, кто особо нуждается в поддержке, здесь нет, судя по всему, ничего необычного", - добавил президент.

Глава государства также спросил студентку о карьерных планах на будущее. Ксения рассказала, что намерена заниматься развитием IT в Росгвардии.

"Надо понять, как. Это точно совершенно будет востребовано, такое направление деятельности востребовано во всех силовых структурах - ФСБ, МВД, Минобороны. На сто процентов это должно быть востребовано и в Росгвардии", - ответил Путин.

Он добавил, что если в ведомстве есть люди, "которые склонны заниматься подобного рода деятельностью, то без всяких сомнений этим нужно не только дорожить, но и найти способ применить эти знания, наклонности и способности. "Обязательно Виктору Васильевичу об этом скажу, отреагируем на это", - заверил Путин.