Путин предложил обсудить создание сетевых университетов в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов.

"Мы создали целую систему, целую сеть исследовательских университетов, федеральных университетов. Это все на местах. Но сейчас нужно сделать следующий шаг - нужно говорить о создании сетевых университетов", - сказал он в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Путин пояснил, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте. "Нужно создать условия, когда специалисты в разных регионах страны смогут вносить свою лепту в подготовку высококлассного специалиста", - уточнил он.

Говоря о различных рейтингах университетов, Путин заметил, что к ним нужно присматриваться. "Но мы с вами знаем, что международные рейтинги вузовские - это бизнес. Они там наделяют сами себя высокими баллами, в том числе потому, что от этого зависит стоимость обучения в вузах и создание этих эндаументов, на которые они живут", - подчеркнул он, добавив, что "это не должно нас смущать, заводить в блуд какой-то, но знать об этом, анализировать это объективно мы, конечно, должны".

В то же время, по словам президента, Россия должна развивать свои вузы, в том числе и региональные. "Нам нужны кадры на местах. Нужно готовить кадры на местах. Если люди приезжают молодые в Москву, в Петербург, другие города-миллионники, они, как правило, там уже остаются, мало кто возвращается назад", - добавил глава государства.