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МЧС в Дагестане после схода лавины помогает жителям откапывать дома и спасать животных

Высота снежного покрова на месте схода лавины составляет свыше 15 м

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в населенном пункте Цахур Рутульского района Дагестана помогают местным жителям откапывать дома и спасать животных после схода лавины. Разрушений нет, высота снежного покрова на месте происшествия составляет более 15 м, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МЧС.

"На 37 км автодороги Рутул-Лучек-Джиных в населенном пункте Цахур Рутульского района повторно сошла одна лавина, объем лавины уточняется, расчистка дороги может занять несколько дней.

В настоящее время спасатели ДПСО и МЧС Дагестана помогают местным жителям откапывать дома и спасать животных, оказавшихся в снежном плену. Разрушений нет. Высота снежного покрова на месте схода лавины составляет более 15 м", - сказал представитель регионального МЧС.

По его словам, всего к расчистке сошедших лавин привлекается восемь единиц техники, 19 человек.

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