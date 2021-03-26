Путин обещал подумать над созданием блога

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать над идеей создания и ведения собственного блога.

В пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" учитель Андрей Федотов из Белгорода обратился к главе государства со словами, что из него мог бы получиться отличный блогер, и с улыбкой предложил подумать над этим.

"Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно", - отреагировал глава государства.

Федотов также рассказал о своем опыте блогерства и обратился к коллегам-учителям с призывом "не закрывать глаза на медиасферу", так как это поможет им раскрыть собственный потенциал и быть на одной волне с детьми. Президент отметил, что поддерживает этот призыв. "Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить, - пояснил Путин. - А предотвратить это невозможно, эта сфера развивается и будет развиваться дальше, приобретать новые возможности, в том числе [в области] искусственного интеллекта".

Как считает глава государства, от развития этих направлений "никуда не деться". "Так же, как солнцу не запретишь вставать, и это будет развиваться", - добавил он. Поэтому, по мнению президента, развивающееся течение лучше возглавить. "Иначе, действительно, останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию - должным образом воздействовать на ребят, на школьников", - пояснил Путин.

По его словам, в таком случае "учитель будет говорить что-то одно, а жизнь пойдет где-то в стороне", и качественно обучать школьников будет невозможно. "Ясно, что и в традиционной форме доведения знаний, воспитательного процесса от учителя очень много зависит. Но то, о чем вы сказали, эта медийная составляющая - она тоже приобрела сегодня очень важное, существенное значение в воспитании, в передаче знаний. Так, конечно, ее нужно использовать, я вас поддерживаю", - заключил глава государства, заверив, что власти тоже будут этому способствовать.