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Захарова прокомментировала просьбу посла Италии снять ограничения на ввоз пармезана в РФ

По словам официального представителя МИД, российские сыры не уступают итальянскому пармезану
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в пятницу ТАСС просьбу посла Италии в Москве Паскуале Терраччано отменить ограничения на ввоз пармезана в РФ, заявила, что ей нравятся российские сыры.

"Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры - костромские, краснодарские", - сказала дипломат.

Захарова напомнила о дегустации отечественных сыров, которая состоялась в пресс-центре МИД в рамках проекта "Гастрономическая карта России" в феврале 2019 года. "Иностранные журналисты тогда не могли поверить, что это все российское", - отметила она.

"[Олег] Сирота прекрасные делает сыры. Есть и интернациональные проекты, - обратили внимание Захарова. Так, недалеко от Солнечногорска живет американец Джей Клоуз, который освоил сыроварение. У него отлично получается".

Ранее посол Италии в интервью журналу Forbes назвал технической ошибкой попадание итальянского пармезана в российский санкционный список и призвал снять ограничения на его ввоз в РФ. 

Теги
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