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Путин рассказал, как упал с лошади

На территории находился мягкий грунт с опилками, поэтому падать было "достаточно комфортно", поделился воспоминанием президент

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал в пятницу о своей любви к лошадям и об одной из тренировок, во время которой он вылетел из седла, но падать оказалось "достаточно комфортно".

"Я тоже люблю лошадей", - сказал глава государства во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Путин при этом отметил, что на данный момент ему редко удается ездить верхом, но он помнит, как учился этому.

"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", - поделился воспоминаниями Путин. Он добавил, что предложил оператору, снимавшему этот процесс, сохранить видео. "[Это был] первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно", - рассмеявшись, рассказал Путин.

Он отметил, что на месте падения был мягкий грунт с опилками и "достаточно было комфортно падать".

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