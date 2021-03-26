Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 20%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 3,7 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это на 20% превышает показатели прошлой недели и соответствует уровню конца января. Почти весь февраль и начало марта на планете выявляли менее 3 млн заразившихся в неделю.

Рост заболеваемости связан с ухудшением ситуации в Бразилии, где эпидемия находится на пике, и ряде стран Европы, в которых зафиксировали уже третью волну коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в мире выявили 125,5 млн инфицированных. Число тех, кто болеет в настоящее время, за семь дней возросло на четверть, до 21,5 млн. Эти данные являются неполными, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику.

За семь дней на планете зарегистрировали 65,2 тыс. смертей из-за ковида. Уже пять недель подряд число фиксируемых летальных исходов от новой болезни не превышает 70 тыс. Летальность инфекции с начала февраля остается на уровне 2,2%.

Максимумы в Бразилии и новая волна в Индии

В Бразилии регистрируют до 97 тыс. случаев заражения в сутки. За всю пандемию выше заболеваемость была только в середине прошлого сентября в Индии (98 тыс. в день) и в январе этого года в США (более 300 тыс.).

Сейчас в Соединенных Штатах ежедневно выявляют не более 70 тыс. заразившихся, а в Индии, напротив, начался новый подъем заболеваемости: если в конце февраля число заболевших там росло на 15 тыс. в сутки, то сейчас - уже около 60 тыс.

Темпы распространения инфекции также резко возросли в Турции, где ежесуточно регистрируют уже около 30 тыс. новых случаев заражения - немногим меньше декабрьских максимумов.

В Латинской Америке при этом заболеваемость идет на спад повсеместно, за исключением Бразилии и Перу. В последнем сейчас каждый день выявляют в четыре раза больше заболевших, чем в конце декабря, - более 8 тыс. против менее 2 тыс.

Третья волна в Европе

В Европе самая серьезная ситуация складывается в восточной части. Так, на Украине число регистрируемых случаев заражения втрое превышает показатели начала месяца и уже превысило предыдущий пик, который пришелся в стране на середину ноября прошлого года.

Новый всплеск распространения инфекции фиксируют в Польше, где выявляют около 25 тыс. заразившихся каждый день, и Чехии, в которой заболеваемость вдвое выше, чем в начале февраля.

Эпицентрами эпидемии в Западной Европе остаются Франция (более 30 тыс. заболевших в сутки, в четверг - свыше 45 тыс.), Италия и Германия (примерно по 20 тыс.).

Смертность

Вслед за подъемом заболеваемости во многих странах растет смертность. Так, в Польше и на Украине она уже в полтора раза превышает показатели начала февраля, а в Италии число умерших во вторник оказалось в два с небольшим раза больше, чем регистрировали в среднем в сутки в конце прошлого месяца.

На первом месте по смертности остается Бразилия - в последние дни там становится известно примерно о 3 тыс. умерших из-за ковида каждый день. Это вдвое больше, чем на пике первой волны эпидемии. В США, занимающих второе место, регистрируют менее 1 тыс. летальных исходов в сутки - в четыре с половиной раза меньше, чем в начале года. В Мексике из-за коронавируса ежедневно умирают более 500 человек.