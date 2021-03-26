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Пандемия COVID-19

В Забайкалье отменили запрет на работу ночных клубов и танцплощадок

При этом в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим

ЧИТА, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, отменяющее с пятницы запрет на работу ночных клубов и танцплощадок, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В регионе с 26 марта перестает действовать режим ограничений в части работы танцплощадок и ночных клубов проведения дискотек. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов", - говорится в сообщении.

При этом в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим для всех жителей.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 40 828 случаев заражения коронавирусом, выписан 39 251 человек, 794 пациента умерли. С 18 января в регионе ведется массовая вакцинация населения, привиты более 50 тыс. жителей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
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