Путин поручил МЧС и кабмину оказать помощь людям в Дагестане, где сошел оползень

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и МЧС оказать помощь жителям Дагестана, чьи дома оказались под угрозой в результате схода оползня.

"Сейчас там [в Дагестане] оползень сошел в одном из районов. Воспользуюсь случаем для того, чтобы обратить на это внимание МЧС, и местных властей, и правительства Российской Федерации. Надо людей поддержать", - сказал Путин в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Президент также обратился к федеральным министрам с просьбой заняться этим вопросом.

В микрорайоне Сепараторный в Махачкале в ночь на 16 марта в результате выпавших обильных осадков в виде снега и их таяния на склоне горы произошел оползень. По данным регионального управления МЧС, оползень создал угрозу девяти жилым домам, в которых проживает 45 человек, в том числе 21 ребенок.