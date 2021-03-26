Путин рассказал, от чего зависит эффективность общества и страны

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что эффективность общества и государства зависит от внимания к тем гражданам, которые нуждаются в помощи из-за ограничений по здоровью. Об этом он сказал в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Надо все время это повторять: чем мы внимательнее относимся к таким вопросам и помощи людям, которые нуждаются в помощи, тем эффективнее и благороднее будет наше общество и наша страна", - подчеркнул глава государства.

Президент считает важным передавать таким людям уверенность в том, что если без страха идти вперед, несмотря на сложности, "тогда успех будет гарантирован".