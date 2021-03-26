Главный архитектор Москвы представит на "Архстоянии" проект "Русское идеальное"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Проекты главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, художника Владимира Наседкина и других покажут в июле на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. Темой мероприятия станет "Личное".

"Пандемия коронавируса изменила поведение человека. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой и со своим личным. Какое оно? Ответ на этот вопрос в работах художников и архитекторов - участников фестиваля", - сообщает пресс-служба фестиваля в пятницу.

В этом году мероприятие пройдет 23-25 июля. Куратором выступает Андрей Кочуркин. Гости фестиваля увидят проект "Русское идеальное" главного архитектор Москвы Сергея Кузнецова, "Мавзолей мечты" архитектора, основателя "Архитектурной мастерской Тотана Кузембаева" Тотана Кузембаева и "Пьяный забор" художник Владимира Наседкина, созданный в коллаборации с Музеем AZ.

"Темой инсталляции стало личное высказывание, и я назвал свою работу "Русское идеальное". Существует распространенное мнение, что в России все делается косо-криво, и в том числе в архитектуре мы не можем достичь высокого качества. Я убежден, что в России можно сделать абсолютно перфекционистскую вещь и установить ее в общественном парке, где она будет стоять вечно", - сказал Кузнецов, чьи слова приводят в пресс-службе.

Он добавляет, что его проект своего рода диалог с выставкой "Русское бедное", которая в свое время проходила в Венеции. Объект будет представлять собой вытянутый металлический цилиндр, который разместят на рельефе с перепадом высоты. Конструкция "зависнет" посреди леса. Как поясняют в пресс-службе, в функциональном плане это будет полноценный жилой дом со всеми необходимыми коммуникациями. Гости смогут без труда приготовить себе ужин, принять душ и выспаться на удобной кровати.

О других проектах

Также на "Архстоянии" появится работа победителей открытого конкурса - Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Как говорят организаторы, главной задачей было создать инклюзивное произведение искусства, доступное каждому посетителю парка. Жюри выбрало проект "Непроходимая чаща" среди 250 заявок со всего мира.

"Непроходимая чаща" - это объект с подвижными стенами из свисающих ветвей. Находясь в центре чащи, посетитель может сосредоточиться на себе и пространстве и попытаться найти обратный путь, закрыв глаза", - поясняют в пресс-службе. Также гостей фестиваля ждут аудиопроменад от импресарио Федора Елютина, лекторий, концерты и звуковые инсталляции от артистов, кочующих по парку.

"Архстояние", основанное художником и скульптором Николаем Полисским, проводится в Калужской области с 2006 года. За это время на территории парка "Никола-Ленивец" возведено более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основная цель фестиваля - развитие современной архитектуры и искусства.